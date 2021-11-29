Саудовская Аравия направит $3 млрд на поддержку экономики Пакистана

Фонд развития Саудовской Аравии в ближайшие две недели разместит депозит в размере $3 млрд в Центральном банке Пакистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ЦБ Пакистана.

Сумма депозита по соглашению должна стать частью валютных резервов ЦБ Пакистана.

Отмечается, что финансовые средства будут размещены под 4% годовых в рамках пакета поддержки экономики Пакистана, согласованного Исламабадом и Эр-Риядом в прошлом месяце.

Власти Пакистана сталкиваются с растущими экономическими проблемами, вызванными сокращением объема валютных резервов, обесцениванием национальной валюты и высоким уровнем инфляции.