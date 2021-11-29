Полковник-лейтенант Эмиль Джафаров: «Во время выполнения посадки вертолета произошла авария. Нас обоих выбросило из борта, больше ничего не помню. Не были нарушены никакие ограничения, вертолет предусмотрен для транспортировки 24 человек, на борту находились 16. Ветер тоже не был таким сильным, всегда была такая же погода, как обычно. Что случилось, не помню, мы вдруг начали терять высоту, вертолет в течение нескольких секунд врезался в землю. Мне раздавило ногу. Я сидел рядом со входом в пассажирскую кабину. Никаких подозрительных моментов не было».

Эмиль Джафаров также рассказал о пилоте вертолета - полковнике Физули Джавадове. По словам Джафарова, Ф.Джавадов был пилотом первого класса: «Этот человек был живой легендой для каждого из нас, профессионалом. Ми-17 - один из самых универсальных вертолетов в мире. Они использовались и во второй Карабахской войне, участвовали в боях... До полета вертолет прошел техническую проверку. Мы направлялись на тренировочную зону, когда произошла авария».

Другой раненый - капитан Рамиль Адилов - рассказывает, что при заходе на посадку вертолет внезапно потерял управление: «С высоты стремительно ударились о землю. Момент аварии был в секундах. Я закричал... Когда пришел в сознание - увидел, что в больнице. Никакого постороннего вмешательства не было. И ветра сильного не было».