Лукашенко подтвердил остановку транзита газа, если Польша закроет границу

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите. Поляки решили закрыть границу с Беларусью - хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?», - сказал Лукашенко.