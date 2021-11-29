В Баку прощаются с погибшими при крушении вертолета военными обновлено, фото
Завершилась церемония прощания с погибшими в результате крушения 30 ноября вертолета Государственной пограничной службы при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе.
На церемонии выступили начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие высокопоставленные лица. Шехиды будут погребены на второй Аллее почетного захоронения.
*** 13:03
На церемонию прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения вертолета на полигоне Гарахейбат в Хызинском районе 30 ноября, продолжают прибывать высокопоставленные лица. Среди участников церемонии прощания министр оборонной промышленности Мадат Гулиев, глава города Баку Эльдар Азизов и другие официальные лица. Ранее в зале прозвучал лозунг «Шехиды бессмертны, Родина неделима!» и была объявлена минута молчания.
*** 12:04
В спортивном комплексе Государственной пограничной службы проходит церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-17 на полигоне Гарахейбат в Хызинском районе.
Как сообщает haqqin.az, в церемонии прощания принимают участие руководство Государственной пограничной службы и других силовых структур Азербайджана, члены семей и родственники погибших, а также представители общественности.
Напомним, утром 30 ноября при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы. В результате происшествия погибли 14 человек, двое получили ранения.