На церемонии выступили начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие высокопоставленные лица. Шехиды будут погребены на второй Аллее почетного захоронения.

Завершилась церемония прощания с погибшими в результате крушения 30 ноября вертолета Государственной пограничной службы при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе .

*** 13:03

На церемонию прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения вертолета на полигоне Гарахейбат в Хызинском районе 30 ноября, продолжают прибывать высокопоставленные лица. Среди участников церемонии прощания министр оборонной промышленности Мадат Гулиев, глава города Баку Эльдар Азизов и другие официальные лица. Ранее в зале прозвучал лозунг «Шехиды бессмертны, Родина неделима!» и была объявлена минута молчания.

*** 12:04

В спортивном комплексе Государственной пограничной службы проходит церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-17 на полигоне Гарахейбат в Хызинском районе.

Как сообщает haqqin.az, в церемонии прощания принимают участие руководство Государственной пограничной службы и других силовых структур Азербайджана, члены семей и родственники погибших, а также представители общественности.