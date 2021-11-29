Сборщики металлолома пытались попасть на освобожденные территории

Сотрудники Управления полиции Ходжавендского района задержали девять человек, пытавшихся незаконно попасть на освобожденные территории. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Бардинского отделения МВД Азербайджана.

Отмечается, что ни у одного из задержанных не имелось соответствующего разрешения на въезд на освобожденные территории. В отделении полиции они сообщили, что целью незаконного въезда был сбор металлолома.

В Ходжавендском отделении полиции ведется расследование.