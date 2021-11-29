В Киргизии требуют отмены результатов выборов

Митинг с требованием не признавать результаты прошедших в Киргизии парламентских выборов начался у здания ЦИК Киргизии в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС.

В акции участвуют около 100 человек.

По словам собравшихся, они представляют партии, которые не прошли в новый состав высшего законодательного органа. Митингующие требуют признать результаты голосования недействительными, провести повторные выборы и привлечь к ответственности за допущенные нарушения членов ЦИК.