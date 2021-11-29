В Киргизии требуют отмены результатов выборов
Митинг с требованием не признавать результаты прошедших в Киргизии парламентских выборов начался у здания ЦИК Киргизии в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС.
В акции участвуют около 100 человек.
По словам собравшихся, они представляют партии, которые не прошли в новый состав высшего законодательного органа. Митингующие требуют признать результаты голосования недействительными, провести повторные выборы и привлечь к ответственности за допущенные нарушения членов ЦИК.
Отмечается, что у места проведения акции дежурят сотрудники милиции, которые не вмешиваются в происходящее.
Выборы в Жогорку Кенеш (парламент) седьмого созыва состоялись 28 ноября. По предварительным данным, в парламент проходят шесть партий — «Ата-Журт Кыргызстан», («Отчизна — Кыргызстан»), «Ишеним» («Доверие»), «Ынтымак» («Гармония»), «Ыйман Нуру» («Свет веры»), «Альянс» и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»). Явка на выборах составила около 35%, продолжается подсчет голосов.