Эксперт Минздрава заявила, что инсульт молодеет

Ежегодно 1 декабря отмечается Международный день невролога. В связи с этим эксперт-специалист Министерства здравоохранения Азербайджана Диляра Халилова в своем интервью ответила на наиболее часто задаваемые вопросы об инсульте, отметив, что 2019 году в Азербайджане скончались 307 пациентов моложе 50 лет.

- Что такое инсульт?

- Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения. Ежегодно 16-17 миллионов человек переносят инсульт. Смертность, связанная с инсультом, составляет 30-35% и 11% от общего числа смертей.

Инсульт является основной причиной пожизненной инвалидности в мире. Так, 31% людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8-10% пациентов, переживших инсульт, способны вернуться к прежней работе и образу жизни.

Более того, с каждым годом болезнь молодеет. По статистике, от 10 до 15% инсультов случаются у людей от 18 до 50 лет. Общее число смертности от инсульта в Азербайджане в 2019 году составило 7605 человек. 307 из них - пациенты моложе 50 лет.

- Какие бывают виды инсульта и в чем их отличия?

- Различают два основных типа инсульта: ишемический (80-85%) и геморрагический (15-20%). При ишемическом инсульте возникают тромботические и эмболические судороги в сосудах головного мозга, нарушается кровоток в вертебрально-базилярном бассейне, возникает некроз. Это вызывает необратимый неврологический дефицит.

Геморрагический инсульт - это нетравматическое внутримозговое кровоизлияние, обусловленное разрывом патологически измененных стенок церебральных сосудов, что приводит к внутрижелудочковому, внутримозговому, субарахноидальному, субдуральному или эпидуральному кровоизлиянию.

Основная причина инсульта - аневризма сосудов головного мозга, артериовенозная трансформация или нарушение структуры сосудистой стенки в результате атеросклероза. Чаще всего субарахноидальное кровоизлияние (САК) случается со сравнительно молодыми людьми. САК проявляется внезапной, очень выраженной головной болью, обычно с потерей или нарушением сознания. Помимо этого, отмечаются шум в голове, нервный тик глаз, тошнота, рвота, психомоторное возбуждение, а также менингиальный синдром. Могут возникнуть эпилептические приступы, респираторные и сердечно-сосудистые нарушения.

- Каковы факторы риска инсульта?

- Факторами риска для развития инсульта служат: повышенное артериальное давление, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, аритмия сердца, изменения реологических свойств крови, вредные привычки (курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, ожирение, генетическая предрасположенность и др).

- Как распознать инсульт? Признаки и симптомы…

- Очень важно, насколько быстро пациент осознает, что произошел инсульт, и как можно скорее вызвать скорую и доставить его в больницу.

По этой причине для расширения информированности населения во всем мире проводится обучение BE FAST – надежный тест для диагностирования инсульта.

B (баланс) - нарушение равновесия и координации,

E (eye) - нарушение зрения,

F (face) - перекос лица или не симметричное положение уголков рта,

А (arm) - внезапное онемение или слабость мышц лица, руки или ноги (или только в руках, только в стопах),

S (speech) - нарушение или даже отсутствие четкости речи,

Т (time) немедленно, не теряя времени, вызвать скорую помощь.

Клинические проявления ишемического инсульта различны и зависят от расположения артерий в вертебрально-базилярном бассейне.

Общие клинические признаки могут включать: нарушения произвольных движений (плегия) и/или чувствительности в любой части тела, особенно на одной стороне тела, включая лицо, руки и ноги; нарушение зрения; нарушение речи (дизартрия); нарушение координации движений; головокружение; нарушение функции глотания; судороги; когнитивные нарушения (снижение памяти); расстройства (нарушение) сознания.