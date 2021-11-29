В Москве американский «Саммит за демократию» назвали «междусобойчиком»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу США по созыву "Саммита за демократию" междусобойчиком и одним из наиболее одиозных проектов Вашингтона, передает ТАСС.

"Американцы сами решают, кого приглашать на этот свой междусобойчик, а кого - нет. Между тем после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии, после двадцатилетнего эксперимента в Афганистане и прочих авантюр потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят просто циничными", - заявил министр.

По его словам, Россия пресекает попытки вмешиваться в ее внутренние дела и разговаривать с ней свысока и менторским тоном. Лавров также отметил, что ответ на это всегда будет жестким.

