В Москве американский «Саммит за демократию» назвали «междусобойчиком»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу США по созыву "Саммита за демократию" междусобойчиком и одним из наиболее одиозных проектов Вашингтона, передает ТАСС.
"Американцы сами решают, кого приглашать на этот свой междусобойчик, а кого - нет. Между тем после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии, после двадцатилетнего эксперимента в Афганистане и прочих авантюр потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят просто циничными", - заявил министр.
По его словам, Россия пресекает попытки вмешиваться в ее внутренние дела и разговаривать с ней свысока и менторским тоном. Лавров также отметил, что ответ на это всегда будет жестким.
Он подчеркнул, что Россия продолжит защищать права каждого народа и отстаивать свои интересы. Москва всегда будет жестко отвечать на любые попытки вмешательства во внутренние дела страны, добавил глава российского МИД.
Отметим, что США проведут "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.