Пашинян уволил «переговорщика» с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника департамента внешних связей аппарата премьер-министра Грачью Тащяна, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Армении. О причинах освобождения Тащяна от должности не сообщается.
Ранее глава армянской оппозиционной парламентской фракции «Честь имею», экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что кроме него еще один чиновник армянского госаппарата обеспечивал оперативную связь между премьером Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако тогда Ванецян отказался называть имя чиновника.
Позже армянские СМИ сообщили, что вторым переговорщиком между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым был глава Управления внешних связей аппарата армянского правительства Грачья Тащян.
Грачья Тащян с 2009 года занимал ряд руководящих должностей в министерстве иностранных дел, в том числе начальника отдела НАТО, был посланником Армении в США. После смены власти в Армении стал начальником департамента внешних связей аппарата правительства.