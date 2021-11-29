Пашинян уволил «переговорщика» с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника департамента внешних связей аппарата премьер-министра Грачью Тащяна, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Армении. О причинах освобождения Тащяна от должности не сообщается.

Ранее глава армянской оппозиционной парламентской фракции «Честь имею», экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что кроме него еще один чиновник армянского госаппарата обеспечивал оперативную связь между премьером Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако тогда Ванецян отказался называть имя чиновника.