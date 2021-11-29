В Армении арестовали командира, планировавшего убийство Пашиняна

Отметим, что впервые Минасян был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре 2020 года по факту планирования покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В правоохранительных органах тогда заявили, что у командира найдено большое количество оружия и боеприпасов. Также следствием опубликованы записи телефонных разговоров, в ходе которых Минасян, предположительно, обсуждал детали покушения.

Сообщается, что апелляционный уголовный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры от 15 ноября 2020 года об аресте командира отряда.

В Ереване арестован командир добровольческого отряда «Сисакан», участник двух карабах ских войн Ашот Минасян. Об этом пишут армянские СМИ.

Вместе с ним год назад были задержаны экс-директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат Ваграм Багдасарян и член партии «Дашнакцутюн» Ашот Авакян, однако все они были отпущены спустя короткое время.

Недавно суд первой инстанции Армении рассмотрел ходатайство о лишении Минасяна свободы, поданное прокуратурой, однако не принял его. Сегодня же апелляционная жалоба с требованием отмены решения суда первой инстанции была удовлетворена.