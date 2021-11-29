В Армении арестовали командира, планировавшего убийство Пашиняна
В Ереване арестован командир добровольческого отряда «Сисакан», участник двух карабахских войн Ашот Минасян. Об этом пишут армянские СМИ.
Сообщается, что апелляционный уголовный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры от 15 ноября 2020 года об аресте командира отряда.
Отметим, что впервые Минасян был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре 2020 года по факту планирования покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В правоохранительных органах тогда заявили, что у командира найдено большое количество оружия и боеприпасов. Также следствием опубликованы записи телефонных разговоров, в ходе которых Минасян, предположительно, обсуждал детали покушения.
Вместе с ним год назад были задержаны экс-директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат Ваграм Багдасарян и член партии «Дашнакцутюн» Ашот Авакян, однако все они были отпущены спустя короткое время.
Недавно суд первой инстанции Армении рассмотрел ходатайство о лишении Минасяна свободы, поданное прокуратурой, однако не принял его. Сегодня же апелляционная жалоба с требованием отмены решения суда первой инстанции была удовлетворена.