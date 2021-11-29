Ближайший адрес для покупки номера Bakcell

Компания Bakcell представила свой веб-сайт nomre.bakcell.com в совершенно новом дизайне. С помощью обновленного сайта пользователи могут с легкостью найти, выбрать по категориям и заказать нужный им номер.

Используя nomre.bakcell.com, можно приобрести мобильные номера с префиксами 055 и 099 в самых разных категориях (простой, бронзовый, серебряный, золотой, платиновый). Во время выбора на экране отобразится цена номера в соответствии категорией, к которой он относится. Если нужный номер свободен, абонент сможет заказать его через сайт, а затем подойти в один из дилерских магазинов Bakcell с удостоверением личности, чтобы завершить покупку.

Чтобы получить более подробную информацию, зайдите на nomre.bakcell.com

Bakcell продолжит предоставлять своим абонентам самый лучший клиентский опыт, постоянно улучшая качество обслуживания своей мобильной сети.