Громкий скандал в Армении: «карабахские генералы» расстреливали армянских солдат?

Сторонник Никола Пашиняна, активист правящей партии «Гражданский договор» и блогер Роман Багдасарян обвинил высокопоставленных военных сепаратистского режима в Карабахе в расстреле армянских солдат в ходе 44-дневной войны, передает «Спутник-Армения».

Сообщается, что в Службе национальной безопасности Армении расследуют видеоролик блогера Багдасаряна, где он озвучил несколько скандальных заявлений в адрес генералов сепаратистского режима.

Ранее Багдасарян в прямой трансляции в социальных сетях сказал, что во время второй карабахской войны офицеры и генералы сепаратистов Карабаха совершали убийства и давали приказы, в ходе выполнения которых были убиты тысячи армянских солдат.