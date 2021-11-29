Генпрокурор угрожает…

«От своего имени и от имени коллектива Генеральной прокуратуры выражаю соболезнования семьям и близким наших военнослужащих, погибших 30 ноября в результате крушения вертолета МИ-17 Государственной пограничной службы при выполнении учебного полета. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», - сказал генпрокурор Азербайджана, находящийся с официальным визитом в Киеве.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что некоторые лица пытаются использовать инцидент с крушением вертолета в политических целях. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Он также отметил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева уголовное дело будет расследовано полностью и всесторонне, все причины и обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе расследования. Общественность страны будет подробно и регулярно информироваться о ходе расследования», - сказал Кямран Алиев.

Генпрокурор с сожалением отметил, что некоторые лица предпринимают попытки злоупотребления этой трагедией в политических целях и распространяют необоснованные слухи.

«В связи с этим заявляю, что в отношении таких лиц будут обеспечены самые жесткие меры, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики. Использование этой трагедии в политических целях недопустимо», - подчеркнул Кямран Алиев.