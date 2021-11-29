Кто такой погибший при крушении «сотрудник» Эльчин Набиев

В годы Советского Союза Эльчин Набиев был начальником Генштаба Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил. Первый и единственный пока азербайджанец, совершивший полеты на истребителе МиГ-31. В годы первой карабах ской войны Набиев отправился добровольцем в азербайджанскую армию.

Погибшим при крушении накануне военного вертолета Госпогранслужбы и указанным в списке жертв как «сотрудник Набиев» оказался полковник в отставке Эльчин Фикрет оглу Набиев.

Позже Набиев стал штурманом на вертолетах Ми-24 и Ми-8. Принимал непосредственное участие в подготовке успешных военных операций в 44-дневной Отечественной войне. Эльчин Набиев был профессиональным специалистом в азербайджанской армии.

В связи со 100-летием образования пограничных войск Азербайджана и за проявленный профессионализм в обеспечении охраны государственной границы, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, поставленных перед пограничными войсками, Э.Набиев распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден медалью «Терегги». А также медалью «За военные заслуги» - за заслуги в сохранении независимости и территориальной целостности Азербайджана, за отличие при исполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью.