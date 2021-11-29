Угур Шахин успокоил по поводу «омикрона»

Хотя вариант «омикрон» может привести к заражению большего числа вакцинированных, они останутся защищенными от тяжелого протекания болезни, причем защита будет еще более выраженной, если люди сделают третью прививку. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал Угур Шахин, соучредитель BioNTech, участвовавший в разработке вакцины от коронавируса совместно с Pfizer.

Шахин отметил, что вариант «омикрон», вероятно, лучше, чем «дельта», способен избегать действия антител, вырабатываемых вакцинами, однако маловероятно, что «омикрон» сможет обойти иммунный ответ Т-клеток организма на инфекцию, пишут израильские «Детали»

Накануне министерства здравоохранения Израиля и ЮАР опубликовали данные эффективности вакцины против нового штамма коронавируса «омикрон». Первичные исследования свидетельствуют о том, что три дозы вакцины достаточно эффективно предотвращают инфицирование и тяжелый ход болезни. Ее эффективность снижается на считанные проценты и составляет 90 процентов по сравнению с 95 процентами в отношении «дельты».

Что касается вакцины, созданной компанией Moderna, то ее гендиректор Стефан Бансель признался в интервью британской Financial Times, что «эффективность нашей вакцины против нового штамма коронавируса «омикрон» будет намного ниже, чем против других штаммов. Я думаю, это будет очень значительное падение эффективности».