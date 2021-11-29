На второй Аллее шехидов проходят похороны погибших офицеров
На второй Аллее шехидов в Баку проходят похороны погибших в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.
В спортивном комплексе «Серхедчи» ранее состоялась церемония прощания с военнослужащими Государственной пограничной службы, погибшими в крушении вертолета.
Погибшие военные:
- полковник Физули Джавадов
- полковник Эмиль Назиров
- майор Эльмир Гасанов
- майор Эмиль Маилов
- майор Эльбрус Ахмедов
- майор Мурад Мамедов
- майор Эмиль Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ахмедханов
- капитан Джавид Байрамлы
- капитан Хайям Алиев
- капитан Теймур Гараисаев
- лейтенант Абдулла Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Нагиев
- сотрудник Эльчин Набиев.