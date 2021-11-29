Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Посольство Грузии в Азербайджане глубоко опечалено известием о крушении вертолета Государственной пограничной службы. Посольство выражает глубокие соболезнования правительству, народу братского Азербайджана и семьям погибших", - говорится в сообщении.

Отметим, военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во вторник утром при выполнении учебных полетов в районе авиационного полигона Гарахейбат. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, двое получили ранения.