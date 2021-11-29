«Омикрон» гулял по миру еще в октябре

В Нигерии обнаружили штамм COVID-19 «омикрон» в образце, который был взят в октябре этого года - за несколько недель до того, как о нем стало известно, передает Associated Press.

«Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди путешественников, прибывших в Нигерию, также выявило вариант «омикрона» в образцах, собранных в октябре 2021 года», - цитирует главу центра контроля над заболеваниями Нигерии Ифедайо Адетифа Интерфакс.

Впервые о штамме COVID-19, получившем обозначение «омикрон», стало известно в ноябре, когда он был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что «омикрон» может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.