Центробанк Турции начал валютные интервенции. Лира стала оживать

Центробанк Турции заявил о начале валютных интервенций для стабилизации резкой волатильности курса национальной валюты. Об этом говорится в заявлении ЦБ.

"Из-за нездорового формирования стоимости, которое наблюдается в обменных курсах, проводится прямое вмешательство в сферу продаж валюты на рынке", - отмечается в заявлении турецкого Центробанка, которое цитирует ТАСС.

После заявления Центробанка курс турецкой лиры укрепился более чем на 7% по отношению к доллару, свидетельствуют данные торгов.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. На прошлой неделе лира перешагнула барьер в 13 лир за доллар, установив исторический рекорд падения.