Еще в одной стране выявили «омикрон»

Государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA заявило о выявлении первого случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в стране.

Зараженный, гражданин Саудовской Аравии, прибыл из одной североафриканской страны. Власти сообщили, что изолировали инфицированного, а также людей, с кем он контактировал.

Напомним, что ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать «омикрон» более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен ВОЗ как крайне высокий.