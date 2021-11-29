Путин о пандемии: когда-то должны ее победить
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь пандемию коронавируса удастся победить, и жизнь вернется в нормальное русло. Об этом он заявил на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот, проходившей в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает РИА Новости.
"Хотел бы выразить уверенность, что ваша профессиональная деятельность в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами. Ну, когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы её должны победить, жизнь должна вернуться в нормальное русло", - сказал Путин.
По его словам, коварная инфекция далеко не побеждена, и справиться с ней в одной отдельно взятой стране, конечно, не получится.
"Хотел бы выразить надежду, что у вас будет возможность для деловых поездок, путешествий по нашей огромной стране, для знакомства с ее многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой", - заявил глава государства.
Путин также отметил, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова им содействовaть.