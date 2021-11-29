На основании поступившей в отделение полиции Апшеронского района города Баку информации об ограблении неизвестным водителя такси в поселке Гобу сотрудниками правоохранительных органов как подозреваемый был задержан ранее судимый житель Апшеронского района Ихтияр Салахлы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе следствия было установлено, что И.Салахлы, воспользовавшись услугой таксиста, попросил водителя отвезти его по указанному адресу. Однако по прибытии на место назначения пассажир отказался платить за проезд и с применением силы отобрал у водителя 360 манатов.

После задержания И. Салахлы сознался в содеянном, заявив, что деньги ему нужны были для покупки наркотиков.

По факту ведется расследование.