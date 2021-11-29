Икрам Нур для haqqin.az 15:29

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Хамад бин Джассим Аль-Тани заявил, что государствам региона необходимо взаимодействовать с Ираном. Он пояснил, что по мере того, как внимание США к региону уменьшается, странам Персидского залива необходимо пересмотреть свою стратегию и установить стратегические отношения с такими крупными странами, как Турция и Иран. Стоило Эрдогану решить большинство принципиальных вопросов с Ибрагимом Раиси – и Катар решил подставить плечо своему турецкому партнеру, призвав страны Залива развивать отношения с Ираном.

Что и неудивительно, поскольку Доха всегда имела особые связи с Тегераном. За которые ее и пытались наказать те же монархии Залива, сначала выдвинув ультиматум, а затем и вовсе введя бойкот. Который, впрочем, с треском провалился. В том числе из-за поддержки, оказанной Ираном Катару. О ее размерах красноречиво говорят следующие цифры: если до начала бойкота, в 2016-2017 годах, иранский экспорт в эту страну составлял 60 миллионов долларов, то на пике блокады, в 2017-2018 годах, он вырос до $250 миллионов, более чем в четыре раза. А знаменитой Qatar Airways удалось остаться на плаву потому, что Иран открыл для ее самолетов свое воздушное пространство. Кстати, получив за это около 100 миллионов долларов, иранскому бюджету совсем не лишних. Из истории с ультиматумом и блокадой Доха извлекла важный урок – непосредственная угроза безопасности Катара в большей степени исходит от «братских монархий» Залива, а не от Ирана. Правда, Трампу тогда удалось частично отыграть эту ситуацию – эмир Катара был принят и обласкан в Белом доме, на него возлагались большие надежды в диалоге американцев с талибами, проходившими в столице эмирата. В Тегеране были разочарованы. Там считали, что, поскольку фундаментальные причины конфликта между Саудовской Аравией и Катаром не разрешены, конфликт Дохи с Эр-Риядом будет продолжаться. А значит, Иран сумеет и дальше извлекать выгоды из этого противостояния. Вплоть до того, что Доха станет тем пунктом, где Тегеран сможет обходить американские санкции.