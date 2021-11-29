Процесс выдачи сертификатов морякам упростили

Государственное морское и портовое агентство, созданное указом президента Азербайджана от 11 октября 2021 года в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, проводит эффективные реформы в направлении развития сферы морского транспорта.

В рамках реформ агентство упростит процесс выдачи сертификатов (дипломов) с 1 декабря текущего года с целью защиты трудовых прав моряков, повышения их профессионализма и обеспечения непрерывности трудовой деятельности.

Так, моряки (члены командного состава) освобождаются от экзамена на замену сертификатов (дипломов) с истекшим сроком действия на ту же должность в следующих случаях:

- при наличии необходимого стажа работы на борту судна в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты;

- при наличии сертификата об успешном прохождении курсов повышения квалификации;

- при наличии требуемых сертификатов о специальной подготовке;

- когда состояние здоровья позволяет занимать должность.

До этого изменения знания и навыки моряков проверялись агентством посредством экзамена после прохождения курсов повышения квалификации для замены сертификатов (дипломов) с истекшим сроком действия на новые.