Процесс выдачи сертификатов морякам упростили

Государственное морское и портовое агентство, созданное указом президента Азербайджана от 11 октября 2021 года в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, проводит эффективные реформы в направлении развития сферы морского транспорта.

В рамках реформ агентство упростит процесс выдачи сертификатов (дипломов) с 1 декабря текущего года с целью защиты трудовых прав моряков, повышения их профессионализма и обеспечения непрерывности трудовой деятельности.