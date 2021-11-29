Россия пригрозила выслать американских дипломатов

К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифры россиян", – пригрозила дипломат.

По ее словам, подобное требование предъявляют и российским дипломатам, фактически высылая их спустя три года работы.