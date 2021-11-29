Россия пригрозила выслать американских дипломатов
К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
"Если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифры россиян", – пригрозила дипломат.
По ее словам, подобное требование предъявляют и российским дипломатам, фактически высылая их спустя три года работы.
"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом", – объявила Захарова.
При этом она отметила, что это не выбор России – "подобную игру навязали США": в 2020-м Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников.