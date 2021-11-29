Баку и Исламабад обсуждают военное сотрудничество фото
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с министром оборонного производства Пакистана, сопредседателем Совместной азербайджано-пакистанской комиссии Зубайдой Джалал.
Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений по восходящей линии и уровнем стратегического партнерства, обсуждены основные векторы двустороннего военного сотрудничества.
Министр обороны подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на освобожденных территориях.
На встрече была особо подчеркнута важная роль дружеских отношений глав государств в развитии двусторонних отношений. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции.
Отметив важность совместных учений в повышении профессионального уровня военнослужащих трех дружественных и братских стран, З.Гасанов подчеркнул важность наращивания усилий в этой области.
В свою очередь, министр оборонного производства Пакистана З.Джалал поздравила азербайджанский народ с победой в 44-дневной Отечественной войне. Министр также пожелала упокоения Всевышним душ военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне и погибших в результате крушения вертолета 30 ноября.
На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества с Пакистаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной областях, в сфере военного производства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.