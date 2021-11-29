Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с министром оборонного производства Пакистана, сопредседателем Совместной азербайджано-пакистанской комиссии Зубайдой Джалал.

Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений по восходящей линии и уровнем стратегического партнерства, обсуждены основные векторы двустороннего военного сотрудничества.

Министр обороны подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на освобожденных территориях.

На встрече была особо подчеркнута важная роль дружеских отношений глав государств в развитии двусторонних отношений. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции.