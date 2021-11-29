Мустафаев, Григорян и Оверчук начинают сегодня переговоры в Москве

Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России – Шахин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук проведут в среду в Москве заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера Армении.

"Мгер Григорян отправился в Москву, где сегодня пройдет заседание рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию всех транспортных и экономических коммуникаций региона", – отметили в пресс-службе.