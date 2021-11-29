Впервые за 10 лет: кофе рекордно подорожал

Из-за проблем глобальной системы поставок, ухудшения погодных условий и неопределенности ситуации в регионах производства кофе цены на этот продукт взлетели до максимальных за последние десять лет отметок. Как сообщает CNBC, аналитики ожидают, что сложная ситуация на мировом рынке кофе сохранится до 2023 года.

Стоимость кофе с поставкой в декабре на бирже в понедельник достигла $2,34 за фунт. В прошлый четверг фьючерсы на кофе на Intercontinental Exchange (ICE) достигли $2,46, что является самым высоким показателем с 2011 года.

Аналитики, опрошенные CNBC, называют ситуацию на рынке кофе «идеальным штормом». По словам Оле Хансена из Saxo Bank, нужно учитывать «ситуацию нынешнего года в Бразилии, где на кофейных плантациях были небывалые за многие годы заморозки, а потом был период засухи, из-за чего урожай 2022 года может оказаться очень печальным». Кроме того, сказывается ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, еще одном крупном производителе кофе, а также ситуация в Эфиопии, которая находится на грани гражданской войны.