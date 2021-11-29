В Вашингтоне заявили о гонке вооружений с Пекином

Глава американских военно-воздушных сил Франк Кендалл заявил, что Вашингтон и Пекин вступили в гонку за созданием лучшего гиперзвукового оружия, передает Reuters.

«Идет гонка вооружений, речь необязательно идет о большем количестве, а о лучшем качестве. Эта гонка вооружений идет уже довольно долго. Китай участвует в ней очень активно», – сказал Кендалл.

По его словам, из-за войны в Афганистане США упустили инициативу в разработке гиперзвукового оружия.

«Я не могу сказать, что мы ничего не делали, но сделали мы недостаточно. Наши самолеты A-10 и БПЛА MQ-9 продолжают оставаться эффективным оружием, однако этим мы не сможем напугать Китай», – заявил глава ВВС.