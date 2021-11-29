Неизвестные испортили подъезд дома в Санкт-Петербурге, жильцы заподозрили в этом бригаду рабочих, занятых ремонтом дома, сообщило издание Газета.ру.

Согласно информации, жители дома №1 ЖК «Цивилизация на Неве» ужаснулись, обнаружив потоки воды, льющиеся с потолка в подъезде и лифте, и испачканные карандашом и маслом стены лестницы на 10-х этажах, отсутствие отопления.

При этом в надписях на стенах значилось имя некоего Армена, который не заплатил рабочим за их труд.