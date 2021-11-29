Строители испортили подъезд дома: во всем обвинили «Армена» фото, видео
Неизвестные испортили подъезд дома в Санкт-Петербурге, жильцы заподозрили в этом бригаду рабочих, занятых ремонтом дома, сообщило издание Газета.ру.
Согласно информации, жители дома №1 ЖК «Цивилизация на Неве» ужаснулись, обнаружив потоки воды, льющиеся с потолка в подъезде и лифте, и испачканные карандашом и маслом стены лестницы на 10-х этажах, отсутствие отопления.
При этом в надписях на стенах значилось имя некоего Армена, который не заплатил рабочим за их труд.
Представитель компании ЛСР, заявил, что все деньги подрядчикам были выплачены. Произошедшее в компании назвали вандализмом, пообещали усилить охрану ЖК и поменять коды на дверях.
В компании пообещали устранить все повреждения в кратчайшие сроки, проверить исправность лифтового оборудования и восстановить до конца дня отопление в лифтовых холлах.