Большинство школьников Казани выбрали татарский язык в качестве родного
55% казанских школьников выбрали татарский язык в качестве родного языка для изучения, при этом 44% учащихся сделали свой выбор в пользу русского языка. Об на заседании, посвященном итогам Года родных языков и народного единства, сообщил начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов, передает TRT.
Отмечается, что в 167 муниципальных школах Казани сейчас обучаются 148 тыс. детей, из них 49% — татары, 41% — русские, еще 9% — дети из смешанных семей или представители других национальностей.
Ризванов добавил, что 83% татарских детей выбрали татарский язык в качестве родного языка, 17% выбрали русский. Среди русских детей картина следующая: 66% выбрали родным языком русский, 34% — татарский.
Также, по словам начальника управления образования, на татарском языке воспитываются 46% дошкольников, из них 36% посещают татарские детсады, а 15% — татарские группы в русских дошкольных образовательных учреждениях.
В 2018 году Госдума приняла поправки в закон «Об образовании», согласно которым «свободный выбор» родного языка и регионального государственного языка должен осуществляться по заявлению родителей ученика, при этом в качестве родного языка можно выбрать русский. Изначально власти Татарстана выступали против законопроекта, полагая, что он носит «конфликтогенный характер» (документ подтверждал, что в республике татарский язык больше не является обязательным для изучения всеми детьми независимо от национальности). Однако ко второму чтению республиканские власти претензии сняли - в Госдуме заверили, что родные языки останутся в обязательной части школьной программы. Поправки поддержали депутаты Госдумы от Татарстана.