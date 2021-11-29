Большинство школьников Казани выбрали татарский язык в качестве родного

55% казанских школьников выбрали татарский язык в качестве родного языка для изучения, при этом 44% учащихся сделали свой выбор в пользу русского языка. Об на заседании, посвященном итогам Года родных языков и народного единства, сообщил начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов, передает TRT.

Отмечается, что в 167 муниципальных школах Казани сейчас обучаются 148 тыс. детей, из них 49% — татары, 41% — русские, еще 9% — дети из смешанных семей или представители других национальностей.

Ризванов добавил, что 83% татарских детей выбрали татарский язык в качестве родного языка, 17% выбрали русский. Среди русских детей картина следующая: 66% выбрали родным языком русский, 34% — татарский.