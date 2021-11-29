Ученые обнаружили антитело, защищающее от всех штаммов COVID
Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, способное эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19 и может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье на ресурсе bioRxiv, передает РИА Новости.
По итогам исследований, которые проходили с использованием криоэлектронного микроскопа, удалось выяснить, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, не изменяющуюся в процессе мутации.
Отмечается, что антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19.
Ученые предполагают, что антитело 35B5 способно нейтрализовать «омикрон».
Напомним, что впервые о штамме COVID-19, получившем обозначение «омикрон», стало известно в ноябре, когда он был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что «омикрон» может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.