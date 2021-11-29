Nar продолжает готовить будущих специалистов в сфере ИТ

В рамках сотрудничества с Министерством связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Nar впервые провел тренинг «Основы мобильной связи» за пределами Баку. В тренинге приняли участие студенты Нахчыванского государственного университета, обучающиеся по специальностям ИТ.

На тренинге по коммуникационным технологиям участники могут узнать о деятельности мобильной сети на основе реального опыта технического персонала Nar, а также задать интересующие их вопросы непосредственно экспертам в данной области. С целью содействия развитию местных телекоммуникационных кадров тренинги проводятся на постоянной основе в рамках стратегии корпоративной ответственности Nar по поддержке образования. На сегодняшний день в обучении приняли участие более 200 студентов.

Nar, придающий особое значение реализации социальных проектов в регионах, ранее запустил совместную стипендиальную программу с НГУ для поддержки студентов из семей шехидов.

Более подробную информацию о других социальных проектах и стратегии КСО Nar можно получить на сайте nar.az.