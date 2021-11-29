Бинали Йылдырым: Анкара и Москва могут вместе решать глобальные задачи

Турция и Россия могут стать примером межпарламентского сотрудничества ради решения глобальных задач. Об на международной межпартийной видеоконференции на тему «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение» заявил зампред Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, передает ТАСС.

Йылдырым отметил, что «диалог и сотрудничество Турции и России вносят вклад в региональную стабильность, и подтверждением этому является взаимодействие в Закавказье и в Сирии».

«На двустороннем уровне мы можем получать конкретные результаты в энергетике, торговле, экономике, туризме. Газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» являются примерами этого», - сказал Йылдырым.