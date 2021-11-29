Экс-депутат Сафарян: нормализация отношений между Арменией и Турцией принесет только пользу
«Несмотря на то, что Турция оказывала Азербайджану поддержку в ходе второй карабахской войны и на все иные проблемные моменты, у Еревана все еще есть возможность для нормализации двусторонних отношений с Анкарой». Об этом заявил бывший депутат парламента Армении Степа Сафарян, передает агентство «Анадолу».
Он отметил, что война в Карабахе ухудшила представление армян о Турции, но окно возможностей для диалога между двумя странами все еще не закрыто.
«Одним из наиболее чувствительных вопросов нормализации отношений Армении и Турции остается тема Зангезурского коридора, который откроет сообщение Турции с Азербайджаном через Нахчыван», - сказал Сафарян.
Экс-депутат привлек внимание и к позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который на фоне жесткой критики, по его мнению, пытается предпринимать шаги по нормализации отношений с Турцией.
Как считает Сафарян, серьезной преградой в данном процессе для армянского премьера остается именно тема Зангезурского коридора.
«Пашинян выступает за диалог с Анкарой, хотя прекрасно осознает, что столкнется с серьезной критикой сограждан. Но мне кажется, в Турции этого не осознают», - сказал он.
Бывший парламентарий также полагает, что диалог по нормализации связей между Арменией и Турцией принесет пользу в двустороннем формате, без участия третьих стран.