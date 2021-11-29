Экс-депутат Сафарян: нормализация отношений между Арменией и Турцией принесет только пользу

«Несмотря на то, что Турция оказывала Азербайджану поддержку в ходе второй карабахской войны и на все иные проблемные моменты, у Еревана все еще есть возможность для нормализации двусторонних отношений с Анкарой». Об этом заявил бывший депутат парламента Армении Степа Сафарян, передает агентство «Анадолу».

Он отметил, что война в Карабахе ухудшила представление армян о Турции, но окно возможностей для диалога между двумя странами все еще не закрыто.

«Одним из наиболее чувствительных вопросов нормализации отношений Армении и Турции остается тема Зангезурского коридора, который откроет сообщение Турции с Азербайджаном через Нахчыван», - сказал Сафарян.