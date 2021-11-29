Россия проводит учения у границ Украины

Вооруженные силы России начали традиционные зимние учения, которые в текущем году пройдут частично в Крыму, а также в пограничных с Украиной российских регионах, передает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В маневрах примут участие более 10 тыс. военнослужащих из мотострелковых и танковых подразделений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно усилили свое присутствие в Донбассе.