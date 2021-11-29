В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой: есть раненые

В Мюнхене возле железнодорожной станции Доннерсбергербрюке произошел взрыв во время строительных работ. Об этом сообщила городская полиция в Twitter.

«Причиной взрыва вблизи от Доннерсбергербрюке стал взрыв авиационной бомбы», — заявили в ведомстве.