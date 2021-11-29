В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой: есть раненые
В Мюнхене возле железнодорожной станции Доннерсбергербрюке произошел взрыв во время строительных работ. Об этом сообщила городская полиция в Twitter.
«Причиной взрыва вблизи от Доннерсбергербрюке стал взрыв авиационной бомбы», — заявили в ведомстве.
В результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщили в пожарной службе Мюнхена. Там также уточнили, что бомба находилась в земле. На место прибыли саперы, добавили в службе.
Взрыв произошел на строительной площадке, которая находится рядом с железнодорожными путями, передает Merkur. По словам главы немецкого МВД Иоахима Херрманна, бомба находилась под землей со Второй мировой войны. Снаряд весил 250 кг, сейчас следствие выясняет обстоятельства, по которым бомбу не обнаружили ранее, рассказал министр, передает радиостанция BR24.
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn предупредил, что из-за взрыва перекрыто железнодорожное сообщение у центрального вокзала Мюнхена.