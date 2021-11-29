МЧС обратилось к населению Азербайджана ввиду непогоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению страны с призывом соблюдать правила безопасности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

В частности, гражданам рекомендуется соблюдать бдительность, избегать возможных последствий сильного ветра, держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами и высокими деревьями. Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности из-за сложности тушения пожаров во время сильного ветра.

Напомним, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, нестабильные погодные условия, сопровождающиеся сильными ветрами, продлятся до полудня 2 декабря.