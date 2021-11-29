Байрамов и Мирзоян завтра встретятся в Стокгольме

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся 2 декабря в Швеции в рамках министерской конференции ОБСЕ. Об этом сказал представитель внешнеполитического ведомства ЕС Люк Пьер Девин, передает Trend.

28-я встреча Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится 2-3 декабря 2021 года в столице Швеции Стокгольме.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.