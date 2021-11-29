1 декабря 2021 года в Азербайджан прибыла делегация во главе с замглавы департамента по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Министерства внутренних дел Турции Исмаилом Палакоглу.

Цель визита, согласно «Плану действий по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству», дальнейшее развитие связей между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и AFAD, расширение обмена информацией и опытом по различным направлениям, обмен мнениями по отдельным аспектам отношений.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в рамках визита заместитель министра генерал-лейтенант Этибар Мирзоев принял делегацию во главе с заместителем руководителя AFAD Исмаилом Палакоглу.

Напомнив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и братский турецкий народ были рядом с Азербайджаном на пути освобождения азербайджанских земель от оккупации, заместитель министра назвал это ярким примером братства.