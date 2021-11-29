Турецкая делегация знакомится с работой МЧС Азербайджана фото
1 декабря 2021 года в Азербайджан прибыла делегация во главе с замглавы департамента по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Министерства внутренних дел Турции Исмаилом Палакоглу.
Цель визита, согласно «Плану действий по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству», дальнейшее развитие связей между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и AFAD, расширение обмена информацией и опытом по различным направлениям, обмен мнениями по отдельным аспектам отношений.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в рамках визита заместитель министра генерал-лейтенант Этибар Мирзоев принял делегацию во главе с заместителем руководителя AFAD Исмаилом Палакоглу.
Напомнив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и братский турецкий народ были рядом с Азербайджаном на пути освобождения азербайджанских земель от оккупации, заместитель министра назвал это ярким примером братства.
Отметив, что отношения между двумя братскими странами всегда развиваются по восходящей линии, Мирзоев подчеркнул, что, как и во всех других сферах, в области управления чрезвычайными ситуациями налажены тесные отношения сотрудничества. Заместитель министра напомнил, что Азербайджан стал первым государством, оказавшем помощь братской стране в ликвидации последствий землетрясения в Ванской области Турции в 2011 году в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он также коснулся деятельности пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленных в братскую страну для тушения лесных пожаров, произошедших в Турции в июле-августе этого года.
Поблагодарив за искреннюю встречу, Исмаил Палакоглу выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военного вертолета в Азербайджане и пожелал раненым выздоровления.
Он отметил, что существующие связи между ведомствами обеих стран, действующими в области борьбы с чрезвычайными ситуациями, развиваются из года в год. Палакоглу дал высокую оценку деятельности азербайджанских пожарных-спасателей при тушении пожаров в Турции этим летом. Выразив еще раз признательность президенту Ильхаму Алиеву и братскому азербайджанскому народу за оказанную поддержку и помощь, гость отметил важность дальнейшего углубления связей между соответствующими структурами обеих стран.
Исмаил Палакоглу также подчеркнул важность расширения сотрудничества между структурами двух стран для перехода Международной поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана в класс международной поисково-спасательной консультативной группы (INSARAG) офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были продемонстрированы видеоролики, посвященные азербайджано-турецкому братству.
Затем турецкие гости посетили Государственное агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве, встретились с его главой Джабраилом Ханларовым и ознакомились с деятельностью ведомства на месте.
Отметим, что в рамках визита делегация AFAD посетит другие структуры МЧС и Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук, ознакомится с их деятельностью.