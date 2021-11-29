В преддверии 3 декабря - Международного дня инвалидов Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще одну группу ветеранов Отечественной войны. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Ветераны с ампутированными нижними или верхними конечностями сначала прошли этап подготовки к протезированию в центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве. Затем их обеспечили высокотехнологичными, самыми современными электронными протезами 4-го поколения.

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, с декабря 2020 года министерство проводит работу по обеспечению военнослужащих, получивших ранения и потерявших конечности в боях за территориальную целостность нашей страны, высокотехнологичными электронными протезами. 164 военнослужащих уже обеспечены 172 современными электронными протезами 4-го поколения.