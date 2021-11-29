164 ветеранов обеспечили высокотехнологичными протезами фото
В преддверии 3 декабря - Международного дня инвалидов Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще одну группу ветеранов Отечественной войны. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.
Ветераны с ампутированными нижними или верхними конечностями сначала прошли этап подготовки к протезированию в центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве. Затем их обеспечили высокотехнологичными, самыми современными электронными протезами 4-го поколения.
Согласно поручению президента Ильхама Алиева, с декабря 2020 года министерство проводит работу по обеспечению военнослужащих, получивших ранения и потерявших конечности в боях за территориальную целостность нашей страны, высокотехнологичными электронными протезами. 164 военнослужащих уже обеспечены 172 современными электронными протезами 4-го поколения.
Отмечается, что 149 из них - ветераны, потерявшие нижние конечности. Предоставленные им высокотехнологичные протезы типа "Genium" отличаются высокой функциональностью. Они позволяют пользователю свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, ходить по неровным поверхностям, беспрепятственно передвигаться в различных пространствах, более точно регулировать движение.
Еще 15 ветеранов, потерявших верхние конечности, обеспечены протезами "Ossur Touch Bionics". Эти протезы позволяют людям с ампутированными верхними конечностями быстрее и легче интегрироваться в социальную жизнь с помощью специального программного обеспечения.
Биоэлектрическая ручная расческа "Ossur i-Limb Ultra" имеет 18 различных вариантов захвата. В комплект также входят 6 силиконовых перчаток разных цветов и размеров по выбору пользователя.