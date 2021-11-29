НАТО: Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности

Украина, несмотря на то, что является ценным партнером НАТО, может рассчитывать только на поддержку альянса, но не на «гарантии безопасности и коллективную оборону», которыми пользуются члены блока. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», - сказал он.