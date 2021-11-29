Начато восстановление железной дороги как составной части Зангезурского коридора ФОТО
Сразу после восстановления территориальной целостности нашей страны Вооруженными силами Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на освобожденных территориях стартовал ряд важных инфраструктурных проектов. Один из таких проектов - реконструкция железнодорожной линии Горадиз - Агбенд, сообщает АзерТАдж.
Железнодорожная линия Горадиз - Агбенд, имеющая как стратегическое, так и экономическое значение для нашей страны, является неотъемлемой частью Зангезурского коридора. В результате реализации проекта будет установлено прямое транспортное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, еще более возрастет геоэкономическая значимость нашей страны. Железная дорога будет иметь большое значение как для передвижения граждан, так и для перевозки грузов на освобожденные земли. Самое же главное, спустя много лет тюркский мир воссоединится посредством Зангезурского коридора. Открытие Зангезурского коридора повлияет на экономику региона, а также тюркоязычных стран и повысит важность транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.
Железнодорожная линия Горадиз - Агбенд была разрушена в 1993 году после оккупации наших земель армянскими вооруженными силами. На протяжении 27 лет конечной остановкой поездов была станция Горадиз Физулинского района. Но и эта дорога откроется благодаря нашей Победе над противником. В настоящее время заново отстраивается железнодорожная линия от Горадиза до поселка Агбенд Зангиланского района.
Протяженность железнодорожной линии Горадиз - Агбенд, фундамент которой был заложен президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля 2021 года, составляет 110,4 километра. Однопутная железнодорожная линия будет состоять из 8 станций, а также в рамках проекта предусмотрено строительство более 300 искусственных инженерных сооружений. Наряду со станцией Горадиз будут полностью перестроены еще семь станций - Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Миндживан, Бартаз и Агбенд.
Железнодорожная линия в целом доведена до топографического плана с помощью дрона, подготовлен концептуальный план. В настоящее время на разминированной 40-километровой части проводится строительство земляного полотна, а также искусственных сооружений. Уже на 21-километровом участке подготовлено земляное полотно, засыпаны скальные камни и гравийные материалы. На 3-километровом участке проложены рельсы. В то же время строятся искусственные сооружения, в том числе мосты и железобетонные трубы. Реконструкцию железнодорожной линии Горадиз - Агбенд планируется завершить к концу 2022 года. Строительство железной дороги Горадиз - Агбенд, имеющей глобальное стратегическое значение, внесет большой вклад в экономический потенциал наших освобожденных территорий.