В НАТО пообещали усилить Украину и Грузию
НАТО будет оказывать активную поддержку Украине и Грузии по наращиванию ими своих военных возможностей, пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
«Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», — пояснил генсек НАТО.
По его словам, подобная помощь позволит усилить Украину и Грузию и даст им возможность в дальнейшем самостоятельно защитить себя в случае необходимости.