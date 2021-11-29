На границе Афганистана с Ираном начались бои ВИДЕО
Боестолкновения начались во второй половине среды между боевиками движения "Талибан" и иранскими пограничниками в районе Конг афганской провинции Нимроз, сообщает информагентство Aamaj News.
Ожесточенные бои идут с применением легкого и тяжелого вооружения, талибы попросили местных жителей покинуть этот район. Причина конфликта неясна..
#تازه— Aamaj News (@aamajnews24) December 1, 2021
درگیری مرزی میان ایران و افغانستان شدت گرفت
به دنبال درگیری میان مرزبانان ایرانی و طالبان در نزدیکی ولسوالی کنگ ولایت نیمروز، منابع به آماج میگویند که طرف ایرانی از سلاح سنگین استفاده میکند و نیروهای نظامی بیشتر ایران به مرز با افغانستان رسیده است.#آماج_نیوز pic.twitter.com/wFhOvhzYfO