На границе Афганистана с Ираном начались бои ВИДЕО

Боестолкновения начались во второй половине среды между боевиками движения "Талибан" и иранскими пограничниками в районе Конг афганской провинции Нимроз, сообщает информагентство Aamaj News.

Ожесточенные бои идут с применением легкого и тяжелого вооружения, талибы попросили местных жителей покинуть этот район. Причина конфликта неясна..