МВД прокомментировало информацию об избиении Тофига Ягублу

МВД отреагировало на обвинения в нанесении телесных повреждений Тофигу Ягублу сотрудниками полиции.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев заявил, что утверждения о том, что Тофига Ягублу избили и подвергли особому давлению в отделении, являются необоснованными: «Но, несмотря на все это, данные утверждения будут соответствующим образом проверены».

Представитель МВД также добавил, что сегодня среди задержанных на несогласованной акции в центре города женщин и несовершеннолетних нет.

«Некоторые из задержанных были предупреждены и освобождены, в отношении других продолжаются расследования», – отметил Э.Гаджиев.