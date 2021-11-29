Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "случайным человеком во власти". Так же он высказался об в.и.о. президента в 2014-м Александре Турчинове. Об этом шла речь в разговоре с российским журналистом Дмитрием Киселевым.

"Перед началом войны на Донбассе, вы помните, был Саша Турчинов, бывший комсомольский работник, по вероисповеданию, кажется, протестант и все такое. Я его хорошо знал, и мы с ним тогда встречались. Я его знал еще, как человека. Ну, какой он политик?! Он просто человек, который случайно попал в эту заворушку", – рассказывает Лукашенко.

Тогда Киселев его перебил и уточнил, что Турчинов был комендантом Майдана и "возглавлял госпереворот". Затем пропагандист Путина продолжил, что, мол, Турчинов "начал войну на Донбассе".

Лукашенко на это только ответил: "Вам виднее, вы там работали. Это факты. Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек".

"И Володя Зеленский сегодня оказался абсолютно случайным человеком, хотя он глава государства и все такое", – добавил скандальный политик.