Макрон назвал Бориса Джонсона "клоуном"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, правящим «великой страной». Об этом сообщает Express со ссылкой на комментарий французского лидера еженедельному сатирическому изданию Le Canard Enchaine.

Политик сделал заявление на фоне миграционного кризиса в проливе Ла-Манш. Он обвинил главу Британии в несерьезности и указал, что Джонсон подвел страну. «Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», – заявил Макрон.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании в ответ на комментарии французского лидера посоветовал правительствам обоих государств сосредоточиться на решении кризиса, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.