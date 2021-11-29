В Баку пройдет Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры»
2 декабря в Университете ADA состоится Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture).
Мероприятие организовано совместно c Альянсом цивилизаций ООН, Исламской организацией по культуре, науке и образованию (ICESCO), Университетом ADA и Министерством культуры Азербайджанской Республики.
В мероприятии примут участие официальные лица правительства, руководители и представители ряда международных организаций и институтов, специализирующихся на миростроительстве, дипломатического корпуса.
На форуме будут представлены панельные сессии по трем темам: «Давайте подумаем не только о том, что культура может сделать для мира, но и о том, что мир может сделать для культуры»; «Как мы можем устойчиво поддерживать миролюбивые общества и международную систему мира?»; «Вызовы миру и безопасности: построение многостороннего сотрудничества».