В США дали прогноз цены на нефть на 2022 год

"Мы считаем, что средняя цена на нефть Brent будет составлять 85 долларов в следующем году. Это наш официальный прогноз", – сказал Бланш в ходе вебинара банка с обзором энергетического рынка на 2022 год.

Американский банковский гигант Bank of America (BofA) прогнозирует, что средняя цена на нефть марки Brent в следующем году составит 85 долларов за баррель, сообщил глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров и деривативов банка Франциско Бланш.

Он отметил, что риск всплеска цены в следующем году создает низкий уровень запасов нефти, восстановление числа авиаперевозок и невысокий уровень свободных добывающих мощностей. Риск снижения цены исходит от возможного появления новых штаммов, использования стратегических запасов нефти в США, а также ослабления санкционного режима Ирана.

Он напомнил, что в этом году средняя цена нефти составляет примерно 70 долларов за баррель. Самый низкий показатель был в январе – 51 доллар, самый высокий – в октябре, примерно 86 долларов, пишет 1prime.ru.

"Глобальный спрос на нефть восстановился в этом году почти на 5,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, в среднем до чуть выше чем 96 миллионов баррелей в сутки…. В 2022 году, мы считаем, спрос продолжит восстанавливаться – мы прогнозируем, что средний спрос на нефть в мире составит 100,5 миллиона баррелей в сутки", – также рассказал Бланш о спросе на мировом нефтяном рынке.